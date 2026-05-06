Апрель в Свердловской области был теплее климатической нормы

Апрель 2026 года в Свердловской области был теплым. К такому выводу пришли синоптики, подводя климатические итоги месяца. Средняя температура воздуха составила +4…+7 градусов, что на 1–2 градуса выше нормы. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

- Естественного нарастания тепла от начала к концу апреля, свойственного весеннему месяцу, не случилось (согласно Климату, температура в течение месяца прирастает в среднем на 6-8 градусов), - уточнили синоптики.

Первая декада оказалась на 3–7 градусов теплее нормы. За первую пятидневку в Екатеринбурге были установлены два суточных рекорда. Однако резкое похолодание 10 апреля в регионе привело к временному снежному покрову высотой 2–8 сантиметров и самой низкой температуре месяца: -3…-9 градусов, а на крайнем севере -10…-17 градусов.

Вторая декада превысила норму всего на 1–2 градуса, тогда как третья декада оказалась на 1–2 градуса холоднее обычного, но это не отменило общего положительного температурного итога.