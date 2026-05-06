В Новой Ляле пожар уничтожил частный дом, надворные постройки и баню

Пламя достигло 160 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новой Ляле вечером 6 мая огонь уничтожил частный дом, надворные постройки и баню. Сообщение о возгорании на улице Жукова на пульт спасателей поступило в 17:14. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 160 квадратных метров сгорели: частный жилой дом, надворные постройки и частная баня, - уточнили в региональном ведомстве.

На вызов отреагировали пять единиц техники и 14 пожарных. В 18:20 им удалось локализовать возгорание. Спустя еще 40 минут спасатели потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору тлеющих конструкций. Все работы были завершены в 21:20.

Напомним, что в Екатеринбурге рядом со школой произошел пожар. В 50 метрах от здания учреждения вспыхнула электрощитовая.