В Нижнем Тагиле пропала 15-летняя школьница

Девочка пропала 6 мая. Фото: отряд «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле пропала 15-летняя Арина Игнатьева. Волонтеры и полицейские развернули поиски школьницы. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

- С 6 мая 2026 года ее местонахождение неизвестно, - уточнили добровольцы в своих социальных сетях.

Согласно ориентировке, рост пропавшей – 175 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения школьница была одета в розовую ветровку и темно-синие брюки. Также на ней были белые кроссовки.

Если вы видели пропавшую девочку или обладаете информацией о ее местонахождении, сообщите об этом координатору поиска Татьяне по номеру 8-912-648-51-56. Также вы можете обратиться на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», набрав 8-800-700-54-52.