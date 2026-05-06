Свердловская область готовится к летнему туристическому сезону

Власти обсудили подготовку к грядущему туристическому сезону. На Среднем Урале летом состоятся масштабные мероприятия. Отдых в регионе намерены сделать безопасным и комфортным. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Важно комплексно работать над тем, чтобы туристам и жителям была обеспечена безопасность на каждом этапе путешествия. Также чтобы все объекты туристской инфраструктуры были доступны, - подчеркнул замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Этим летом на Урале пройдет мотофестиваль, крупный музыкальный фестиваль. Туристы отправятся на горный марафон, трейл. Ожидаются гастрономические фестивали, межрегиональная ярмарка. К тому же, в области готовятся к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге.