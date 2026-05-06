В Серове появилась новая детская поликлиника в десять раз больше прежней

Глава Свердловской области Денис Паслер 6 мая в рамках рабочего визита в Серов открыл новую детскую поликлинику. Учреждение практически в десять раз больше старого и рассчитано на 500 посещений в смену. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале.

- Здесь будут получать помощь порядка 19 тысяч юных пациентов из Серовского муниципального округа, Сосьвинского, Гаринского, Верхотурского и Новолялинского муниципальных округов, - написал Денис Паслер.

В поликлинике появились новые направления: кабинет охраны зрения, эндоскопия, физиотерапия, ЛФК, массаж и спортивная медицина. Кроме того, здесь есть звукоизоляционная комната для проверки слуха. Для персонала предусмотрели комнату психологической разгрузки и симуляционный кабинет для отработки навыков неотложной помощи.

Губернатор также затронул кадровый вопрос. В Серове для медиков строится 20-квартирный дом, его должны сдать в начале 2027 года.