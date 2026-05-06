Уралец украл шуруповерт, iPhone и торты и получил почти 4 года «строгача»

Ленинский районный суд Нижнего Тагила 5 мая вынес приговор 39-летнему Игорю Беспалову. Мужчина обокрал пункт выдачи Ozon и кондитерскую «Бабкин торт». Об этом инстанция рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Так, в конце сентября 2025 года мужчина украл из ПВЗ шуруповерт за пять тысяч рублей. Позже технику он все-таки вернул, однако спустя пару месяцев снова пошел на дело. В ноябре Игорь забрался в кондитерскую и вынес iPhone, три торта, почти 14,5 тысяч рублей наличными и банковскую карту.

- Сразу после этого в трех магазинах и баре расплачивался чужой картой за алкоголь и закуски, списав 15 008 рублей. Общий ущерб по второму эпизоду составил почти 48 000 рублей, - сообщили в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

Задержали мужчину прямо в баре, часть похищенного полицейские изъяли. Стоит уточнить, что ранее уралец уже был судим за кражи. С учетом рецидива и предыдущего приговора ему назначили 3 года 10 месяцев колонии строгого режима.