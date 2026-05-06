НовостиОбщество6 мая 2026 15:16

В Ревде бизнесмена будут судить за уклонение от уплаты налогов

Предприниматель из Ревды пойдет под суд за налоговую аферу на 3 миллиона рублей
Анастасия ЛАПИНА
Возмещать ущерб предприниматель не стал

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ревде перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, которого обвиняют в уклонении от налогов на 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предполагается, что мужчина в 2024 году подал налоговую декларацию по упрощенной системе за 2023 год и указал там ложные сведения — занизил налоговую базу. Из-за этого в федеральный бюджет не поступило свыше 3 миллионов рублей.

- В результате в федеральный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму свыше 3 млн рублей, - уточнили в ведомстве.

Возмещать ущерб предприниматель не стал, поэтому прокурор заявил гражданский иск на всю сумму долга. Уголовное дело направлено в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.