Петербуржец похитил у матери свердловского бойца «гробовые» выплаты

В Камышлове силовики арестовали жителя Санкт – Петербурга. Мужчине вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

По версии предварительного следствия, петербуржец был причастен к похищению 1,5 миллионов рублей у жительницы Камышлова.

- Эти деньги женщина получила от государства за гибель сына - участника СВО. В мошеннической схеме обвиняемый выполнял роль курьера, - рассказали в инстанции.

По итогу арест петербуржца продлен до 12 июня 2026 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех дней.