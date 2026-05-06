Уральский колледж не остановит занятия после обрушения кровли в спортзале

В ЧП никто не пострадал. Фото: Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге Уральский колледж технологии и предпринимательства продолжит работу в обычном режиме, несмотря на частичное обрушение кровли в спортзале. Уроки физкультуры временно перенесут на летний стадион и в другой зал. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

- 6 мая, в 17:20 в Уральском колледже технологий и предпринимательства произошло частичное обрушение кровли спортивного зала. Пострадавших нет. Занятия в спортзале не проводились. – напомнили в Департаменте информационной политики региона.

На месте работали пять единиц техники и 15 сотрудников МЧС. По предварительным данным прокуратуры, причиной стала трещина, из-за которой обрушились плиты и перекрытия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Студенты рассказывали «КП-Екатеринбург», что крыша давно требовала ремонта и выглядела ненадежной, но отремонтировать ее не успели.