В Североуральске и его окрестностях готовят к открытию обновленные поликлиники

Замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова приехала в Североуральск. Она проверила, как идут работы по обновлению поликлиник в соседних поселках – на Калье и в Черемухово. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

Работы в помещениях проводили с начала 2025 года. В двух подразделениях Североуральской горбольницы идет капремонт. Врачи переехали во временные помещения. Спустя полтора года в поселке Калья уже готовятся к открытию. Здесь расставляют мебель, подключают оборудование.

- Заранее прошу прощения у жителей, что мы не успеваем к открытию с благоустройством. Деньги лечебному учреждению на эти цели выделены. Однако из-за суровых погодных условий мы только в мае сможем приступить к работам по благоустройству. Но из-за этого мы не отложим открытие поликлиник. В июне откроем обе поликлиники, - рассказала Татьяна Савинова.

Кроме того, перед властями поставили еще одну важную задачу. Она связана с капитальным ремонтом детской поликлиники Североуральска. Юных пациентов на время работ поместят на одном из этажей детского стационара.