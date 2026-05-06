В Верхней Пышме введут «сухой закон» в День Победы

В Верхней Пышме на один день запретят продажу алкоголя

Власти Верхней Пышмы приняли решение полностью запретить продажу спиртного в городе 9 мая. Об этом информирует пресс-служба мэрии Верхней Пышмы.

Такой «сухой закон» вводят на один день с 8:00 до 23:00. Продавать алкоголь не будут в магазинах, а также мелких точках продажи. Запрет распространяется на юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, жителям Верхней Пышмы запретят проносить алкоголь и напитки в стеклянной таре в места празднования годовщины Победы. Полиция будет следить за тем, чтобы в городе не было нетрезвых горожан.

Напомним, что в Екатеринбурге не стали отменять шествие «Бессмертный полк». Также акцию проведут в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Каменске – Уральском.