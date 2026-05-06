Нижний Тагил не попал в перечень городов с самым грязным воздухом

Нижний Тагил не вошел в список городов, в которых фиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Об этом сообщает Минприроды Свердловской области со ссылкой на Росгидромет.

На заседании оперштаба представили результаты мониторинга с 28 апреля по 4 мая 2026 года. Согласно им, в 11 городах не выявлено превышений гигиенических нормативов качества воздуха.

- Качество воздуха в Нижнем Тагиле находится под постоянным контролем. Данные государственного мониторинга, который ведет Росгидромет, объективно отражают ситуацию и служат основой для планирования. Нижний Тагил – крупный промышленный центр. Город стабильно отсутствует в сводках о превышениях, что говорит о высокой эффективности природоохранных мероприятий, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Как уточняется, Нижний Тагил в списке территорий наряду с Абаканом, Астраханью, Липецком, Минусинском и иными городами.