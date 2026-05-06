Тагильские пожарные спасли кота из горящей квартиры

Теперь кот в безопасности. Фото: МЧС Свердловской области

В Нижнем Тагиле накануне произошел пожар в десятиэтажном доме на улице Захарова, 12. На борьбу с огнем отправились 16 пожарных на пяти единицах техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Как оказалось, вспыхнул балкон квартиры.

- Внутри было сильное задымление, загорелась обшивка балкона, домашнего имущества в комнате. Хозяев дома не было. Площадь пожара 20 квадратных метров. Справиться с возгоранием удалось за пять минут, - рассказали в ведомстве.

Пожарным в задымленной квартире удалось найти кота. Пушистого успешно спасли и эвакуировали. Теперь он в безопасности.

Предположительно, возгорание балкона произошло из-за неосторожного обращения с огнем.