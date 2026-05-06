После обрушения крыши в уральском колледже возбуждено уголовное дело

После обрушения крыши в Уральском колледже технологий и предпринимательства следователи завели уголовное дело по 293 статье УК РФ (Халатность). Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел днем 6 мая в здании по адресу Умельцев,5. Обрушилась кровля и перекрытия спортивного зала на территории 400 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, никто не пострадал. Из здания эвакуировались 97 человек.

- На месте работают 5 единиц техники и 15 человек личного состава, - ранее сообщали в МЧС.

Региональная прокуратура проводит проверку. Ситуация также находится под контролем Министерства образования Свердловской области.