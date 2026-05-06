Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Тобольском

Водитель MAN вовремя не заметил колонну стоящих автомобилей

Инспекторы были вынуждены частично перекрыть движение на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск под Тобольском из-за массового ДТП. В аварии столкнулись четыре автомобиля.

Как пишет ИА «Тюменская линия», ДТП произошло в Тобольском муниципальном округе - на участке, где шли дорожные работы. Движение там регулировалось в реверсивном режиме.

По данным Госавтоинспекция Тюменской области, 29-летний водитель грузовика MAN вовремя не заметил колонну стоящих автомобилей. В итоге грузовик въехал в Hyundai, который отбросило на Volkswagen. Легковушка, в свою очередь, налетела на автомобиль Honda.

В результате ДТП за медпомощью обратились шесть человек. Сильнее всего пострадали пассажиры Hyundai. Это 22-летняя девушка и 31-летний мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют точные обстоятельства ДТП.