В свердловском Заксобрании открылась выставка изделий для бойцов СВО, инициированная Людмилой Бабушкиной

6 мая 2026 года в преддверии Дня Победы в здании свердловского областного парламента открылась выставка изделий для бойцов СВО, организованная председателем Законодательного Собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной.

Первая подобная выставка прошла здесь же осенью прошлого года, ее посетили около двух тысяч человек. Посетители увидели, как активистки «Женского движения Единой России» и волонтеры делают в регионе поддерживают участников СВО.

- Тогда к нам обратилось много желающих научиться плести сети, лить свечи, заготавливать продукты длительного хранения и многое другое, - рассказывает Людмила Бабушкина.

В нынешней выставке также принимают участие представительницы Женского движения из 25 муниципалитетов Свердловской области. По словам председателя Законодательного Собрания, нынешняя выставка - не последняя, постепенно к ней подключатся все муниципальные образования региона.

- Все мы знаем, как во время Великой Отечественной войны в тылу женщины, дети, люди пожилого возраста работали, не покладая рук, на нужды фронта. Сегодня, как в те далёкие годы, уральцы объединились для того, чтобы поддерживать наших защитников, - рассказывает Людмила Бабушкина, уточняя, что после завершения выставки вся продукция будет отправлена в зону СВО.

На мероприятии представлены больше тысячи изделий, которые своими руками сделали уральцы, включая представительниц Женского движения, волонтеров и школьников. В перечне изделий: средства маскировки, окопные свечи, утепленные пояса, термобелье, одеяла, вязаные изделия, браслеты выживания, сухие пайки, армейский душ, домашние заготовки, медицинские изделия и приспособления.

Для бойцов, проходящих длительное лечение в госпиталях, приготовили специальное нижнее белье. Особое место выставки занимают модели уральских дронов «Заноза» с наземной станцией управления.

Экспонаты для выставки собрали представительницы Женского движения из Берёзовского, Полевского, Пышминского, Сысертского, Тугулымского, Режевского, Ачитского, Шалинского муниципальных округов и других территорий.