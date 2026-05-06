Пьяный свердловчанин ради забавы сообщил о минировании и попал под уголовку

В Первоуральске вынесли приговор 57-летнему Вячеславу Стулину. Его признали виновным по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о теракте». Мужчина, будучи нетрезвым, в сентябре 2025 года позвонил на номер «112». Он сказал сотрудникам экстренных служб о том, что якобы был заминирован дом на улице Медиков. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- На вызов немедленно отреагировали правоохранители и экстренные службы города. Тревога оказалась ложной - никакого взрывного устройства обнаружено не было, - сказано в сообщении.

В суде пришли к выводу, что уралец сделал звонок исключительно из хулиганских побуждений. При этом он осознавал, что такое сообщение несет в себе опасность для общества.

В ходе процесса Вячеслав Стулин раскаялся. Суд принял это во внимание, а также положительные характеристики мужчины.

По итогу ему назначили год ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.