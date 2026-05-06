НовостиОбщество6 мая 2026 12:11

Между Екатеринбургом и Березовским запустят трамвай

Для запуска трамвайной линии Екатеринбург – Березовский привлекут инвесторов
Маргарита РАЗУМОВА
Между Екатеринбургом и Березовским планируют запустить трамвай

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для создания трамвайной линии, которая соединит Екатеринбург и Березовский, будут искать инвесторов. Такой пункт предусмотрен соглашением между властями муниципалитетов, а также ассоциацией «Екатеринбургская городская агломерация». Об этом сообщает информагентство ЕАН.

Пока сумма проекта не оговаривается. Участникам еще предстоит заключать соглашения по финансированию строительства объекта.

Так, чиновники будут обмениваться информацией по вопросам проекта, проводить мониторинг, а также контролировать выполнение работ.

Планы по созданию такой трамвайной ветки существуют с 2018 года. Об этом говорил тогда замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков. Маршрут должен был пролегать через улицу Проезжую.