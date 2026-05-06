На Урале вынесли приговор банде поставщиков суррогата, сгубивших 9 человек

Три фигуранта получили реальные сроки. Фото: Свердловский облсуд

Алапаевский горсуд вынес приговор шести фигурантам по делу о суррогатном алкоголе. От опасного спиртного пострадали 14 человек. А девять из них, проживавших в разных регионах, скончались после употребления. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Продажу опасного спиртного вели с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Его делали подпольно в Алапаевском районе.

- В состав входил метанол, в концентрациях, превышающих допустимые значения. Опасные напитки продавали в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В декабре 2021 года от контрафакта пострадали 14 человек. Девять человек скончались. Среди них пять жителей Свердловской области, а также четыре из ХМАО, - сказано в сообщении.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по делу допрашивали 90 свидетелей. Проводились очные ставки, судмедэкспертизы. В том числе экспертизы спиртного, этикеток, акцизных марок. Общий объем материалов дела – 30 томов.

- Следствию пришлось столкнуться с рядом сложностей, таких как совершение преступлений в условиях неочевидности, необходимость производства на территории удалённых населённых пунктов. Значительное количество обвиняемых и то, что фигуранты на протяжении пытались уйти от ответственности и ввести следствие в заблуждение.

В отношении банды дельцов завели дело по нескольким статьям. По части 3 статьи 238 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Также по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение в целях сбыта нематериальной алкогольной продукции, в особо крупном размере».

Наказание фигуранты получили в зависимости от роли и степени участия. Осужденным трем мужчинам назначили разные сроки от 5 лет 6 месяцев до девяти лет колонии общего режима. Трем женщинам удалось избежать колонии. Им вынесли от 3 до 4 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от двух до трех лет.

В пользу семи пострадавших удовлетворены гражданские иски. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.