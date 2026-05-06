Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2026 11:13

В Екатеринбурге из задымленной девятиэтажки спасли пять человек

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на Советской
Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге из задымленного дома спасли пять человек

В Екатеринбурге из задымленного дома спасли пять человек

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 мая днем в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар. Пламя охватило десять квадратных метров. Очаг был в квартире, расположенной на втором этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

- Газодымнозащитная служба по лестничным маршам спасла пять человек, из них одного ребенка. До прибытия пожарных самостоятельно из задымленного дома эвакуировались 15 человек, в том числе один ребенок. Пострадавших нет, - сказано в сообщении.

С огнем пожарным удалось справиться в течение 20 минут. Свердловские спасатели напоминают уральцам о необходимости соблюдения правил в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания.