В Екатеринбурге из задымленной девятиэтажки спасли пять человек

В Екатеринбурге из задымленного дома спасли пять человек Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 мая днем в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Советской произошел пожар. Пламя охватило десять квадратных метров. Очаг был в квартире, расположенной на втором этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.

- Газодымнозащитная служба по лестничным маршам спасла пять человек, из них одного ребенка. До прибытия пожарных самостоятельно из задымленного дома эвакуировались 15 человек, в том числе один ребенок. Пострадавших нет, - сказано в сообщении.

С огнем пожарным удалось справиться в течение 20 минут. Свердловские спасатели напоминают уральцам о необходимости соблюдения правил в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте приборы в режиме ожидания.