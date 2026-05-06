За сутки на Среднем Урале в пожарах погибли три человека

В Свердловской области за прошедшие сутки 5 мая 2026 года сотрудники регионального МЧС потушили 23 пожара. В двух из них погибли 3 человека, еще двое – пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В поселке Колпаковка на улице 1-я Запрудная сгорел частный жилой дом на двух хозяев и надворные постройки на 584 «квадратах». При тушении пожара были обнаружены 2 погибшие женщины. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети, - рассказали в МЧС.

Также в результате возгорания пострадал один мужчина. Его госпитализировали. Пожар удалось потушить за 4 часа 9 минут силами 11 огнеборцев и 5 единиц спецтехники.

Вторая трагедия произошла в Староуткинске. На улице 1 Мая загорелся жилой дом, рассчитанный на четырех хозяев. Огонь охватил 266 квадратных метров. Причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

В горящем здании спасатели обнаружили тело мужчины. Еще один пострадал и был госпитализирован. Потушили пожар за 70 минут 8 человек личного состава при помощи 3 единиц техники.