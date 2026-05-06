НовостиОбщество6 мая 2026 9:48

Гимназический сквер в центре Екатеринбурга получил официальное имя

В Екатеринбурге скверу на перекрестке улицы 8 Марта – проспекта Ленина дали имя
Никита ПРИХОДЬКО
Скверу присвоили название «Гимназический». Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге сквер на пересечении улицы 8 Марта – проспекта Ленина, рядом с гимназией №9, получил официальное название. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

- Теперь сквер будет носить название «Гимназический» – оно подчеркивает высокий статус учреждения в системе образования уральской столицы. Гимназия является одним из старейших учебных заведений Екатеринбурга, - пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Ранее имя Гимназическому скверу утвердили в ходе заседания комиссии по топономике, которое прошло в конце марта. Теперь же постановление подписал мэр города.

Напомним, что 5 мая 2026 года официальные названия также получили «Сквер Генерала Устинова» в Кировском районе и «Аллея Волонтеров» – пешеходная зона на участке улицы Мира.