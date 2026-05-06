Уральца, связавшегося с террористами, отправили в психбольницу

В Свердловской области суд отправил на принудительное лечение жителя Новоуральска Александра Рыжкова. Мужчина обвинялся по статье 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

- Рыжков в инициативном порядке списался с консульством иностранного государства с целью получения политического убежища. Взамен он предлагал свои услуги по предоставлению информации и фотографий закрытого предприятия, - пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Более того, Александр Рыжков также связался с украинским военизированным объединением «Легион «Свобода России»*. Мужчину задержали сотрудники областного УФСБ России.

Суд установил, что мужчина совершил общественно-опасное деяние по статье 275.1 УК РФ. Однако от уголовной ответственности его освободили по состоянию здоровья. Так, Александра Рыжкова отправили на принудительное лечение в специализированный стационар психиатрической больницы.

*признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ