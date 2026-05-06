Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга автокредитных банков в 2025 году

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга российских банков по автокредитному портфелю (8 место) и его приросту (7 место) по итогам 2025 года. Исследование подготовил портал Бробанк.ру на основе отчетности 100 крупнейших банков по портфелю кредитов физлицам (на 01.01.2026 года).

В рейтинге участвовали российские банки, опубликовавшие отчетность по МСФО на 22 апреля 2026 года, в основе ранжирования – объем валовой балансовой стоимости автокредитов в банках на 31 декабря 2025 года. Автокредитный портфель Уралсиба на эту дату составил 84,3 млрд рублей, прирост за год – 24,7 млрд рублей (+ 41,4%).

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

