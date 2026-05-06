Защита обжаловала приговор экс-редактору URA.RU Денису Аллаярову

Защита бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова обжаловала приговор, вынесенный 21 апреля 2026 года. Согласно данным из картотеки суда, апелляционная жалоба была зарегистрирована 5 мая.

Напомним, что Аллаярова признали виновным по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу» и приговорили к 5 годам колонии общего режима с запретом заниматься журналисткой деятельностью на 4 года. Также его обязали выплатить штраф в десятикратном размере взятки – 1,2 миллиона рублей.

В период с мая 2024 года по март 2025 года журналист передал своему дяде Андрею Карпову – бывшему начальнику уголовного розыска ОП-10, – в общей сложности 120 тысяч рублей.

Деньги полагались за получение оперативных сводок полиции, чтобы в дальнейшем опубликовать имеющуюся в них информацию. Экс-полицейского также привлекли к уголовной ответственности.