На ВИЗ-Стали оценили безопасность и комфорт рабочих мест

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился второй этап конкурса на лучшую организацию рабочих мест «Железный порядок» — перекрёстные обходы. Эксперты посетили конкурсные участки и оценили уровень безопасности, чистоту и порядок, комфорт для сотрудников, а также эффект от внедрения принципов 6С в части снижения потерь.

Жюри в составе представителей уральских подразделений НЛМК изучило, как организованы складирование материалов, хранение и доступ к инструменту, навигация и разметка, визуализация информации и другие элементы производственной среды. Ключевым критерием стало осознанное применение 6С в ежедневной работе сотрудников: какие потери устраняются, какие решения повышают безопасность и эффективность.

— Для себя мы заложили задачу — посмотреть нововведения на площадке ВИЗ-Стали, в том числе стандартизацию некоторых мест складирования, и понять, как это реализовать у себя, — отметил Александр Пермяков, член жюри, главный специалист механосборочного цеха НЛМК в Ревде.

В 2026 году от ВИЗ-Стали для участия в конкурсе Группы НЛМК подано восемь заявок. Одна из них представлена в новой номинации «Лучший цех по системе 6С» — от цеха холодной прокатки, который будет соревноваться с аналогичными подразделениями в Липецке и Ревде.

— Мы показываем весь цех, а не только те участки, которые можно подготовить за год. На первом месте — безопасность. Затем инициативы, особенно те, что не требуют больших затрат. К примеру, элементы визуализации наши сотрудники создают сами — наносят знаки и обозначения по трафаретам, — рассказал Артём Назаров, главный специалист по повышению эффективности производства ВИЗ-Стали.

По итогам перекрёстных обходов в Группе НЛМК определят лучшие участки по системе 6С. Призёры конкурса получат 300, 200 и 100 тысяч рублей, которые можно направить на дальнейшее улучшение условий труда: оснащение рабочих зон, повышение комфорта и обновление бытовых помещений.

