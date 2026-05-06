Трех екатеринбуржцев будут судить за убийство и расчленение женщины в 2003 году

Уголовное дело направили в Кировский районный суд на рассмотрение Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге трое местных жителей – два мужчины и одна женщина – предстанут перед судом за разбой и убийство женщины 23-летней давности. Как сообщает следствие, все произошло в период с 27 по 28 мая 2003 года в квартире на переулке Асбестовский.

- У обвиняемых в ходе совместного распития спиртных напитков возник преступный умысел на хищение имущества ранее им знакомой женщины. Один из них по телефону под надуманным предлогом заманил потерпевшую в квартиру, где соучастники на нее напали, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Обвиняемые, по версии следствия, нанесли женщине множество ударов. От полученных травм она скончалась на месте. Тогда один из нападавших снял с погибшей всю одежду и ювелирные украшения, которые стоят больше 164 тысяч рублей.

- Соучастники распорядились ими по своему усмотрению. В дальнейшем обвиняемые в ванной расчленили труп потерпевшей и рассортировали части тела по пакетам, а затем разбросали их по территории Кировского района, - рассказали в прокуратуре.

Преступление удалось раскрыть после проведения экспертиз, которые позволили установить личность погибшей женщины.

Теперь всех троих обвиняют по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» и по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, в крупном размере».

Свою вину обвиняемые признавать не стали. Уголовное дело направили в Кировский районный суд на рассмотрение.