НовостиОбщество6 мая 2026 6:17

В Екатеринбурге предприятие заплатит своему замдиректора 900 тысяч за травму

Прокуратура помогла пострадавшему на производстве екатеринбуржцу получить компенсацию
Никита ПРИХОДЬКО
Предприятие заплатит мужчине 900 тысяч рублей компенсации морального вреда

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге прокуратура помогла мужчине получить компенсацию морального вреда за травму на производстве. Все произошло в 2025 году. В мае екатеринбуржец устроился на должность заместителя директора ООО ПК «УралЭкоСервис».

- Мужчина 8 августа, находясь на своем рабочем месте в производственном цехе по переулку Низовой, получил информацию о том, что 9 мая будет осуществляться вывоз мусорного контейнера с территории производства, в связи с чем решил проверить подъезд к контейнеру, - сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Подойдя к контейнеру, мужчина заметил, что из него что-то торчит. Тогда он решил подняться по технологической лестнице на контейнере, однако упал спиной прямо на асфальт. Екатеринбуржца отвезли в горбольницу №36, где врачи диагностировали у него ушиб мозга и головы, перелом позвонков и субарахноидальное кровоизлияние. Травмы классифицировали как тяжкие.

Сам работодатель отрицал факт произошедшего, расследование не проводил и пытался скрыть несчастный случай. В связи с этим, пострадавший обратился в Госинспекцию труда за помощью. Ведомство выявило множество нарушений охраны труда, из-за чего прокурор подал иск.

Так, суд признал произошедшее производственной травмой, обязал работодателя сделать акт о несчастном случае и взыскал с него 900 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего замдиректора.