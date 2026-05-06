На Ямале шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате

В населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округе ежегодная патриотическая акция «Бессмертный полк» в 2026 году проведут в очном формате, а также онлайн. Об этом сообщает «Ямал 1».

Жителей региона пригласили пройтись с портретами родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Также у северян есть возможность принять участие в акции онлайн - портреты ветеранов включат в общероссийскую трансляцию «Бессмертного полка».

Отметим, что онлайн-шествие начнется в День Победы 9 мая 2026 года в 12 часов по местному времени.