В Екатеринбурге рядом со школой произошел пожар

Пожар произошел в 50 метрах от школы Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге утром 6 мая 2026 года произошел пожар на улице Крестинского. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в 50 метрах от здания учреждения загорелась электрощитовая.

- Пожар в Екатеринбурге: на улице Крестинского горела электрощитовая в 50 метрах от школы. Время сообщения о пожаре – 9:38. На пожаре работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава, - пояснили в ведомстве.

Эвакуация школьников не проводилась. Фото: читатель «КП»

Отмечается, что эвакуация учеников школы не проводилась. В результате пожара никто не пострадал. Его благополучно удалось ликвидировать. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Напомним, что накануне пожар в Ревде уничтожил два садовых дома и баню. Огонь охватил больше 240 квадратных метров.