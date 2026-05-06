Два сквера в Екатеринбурге получили названия

Два сквера Екатеринбурга получили названия

Администрация Екатеринбурга присвоила официальные названия двух городским скверам, расположенным на территории Кировского района. Об этом сообщает ЕАН.

Так, пешеходная аллея на участке от улицы Академической до улицы Блюхера, получила название «Аллея волонтеров», а небольшой парк по улице Карла Либкнехта рядом с Первомайской напротив Свердловской филармонии теперь называется «Сквер генерала Устинова» в честь военного контрразведчика времен СССР, участника Великой Отечественной войны.

Отметим, что до 12 июня в Свердловской области проводится голосование за объекты, которые благоустроят в 2027 году. В голосовании уже приняли участие сотни тысяч уральцев. Общественные пространства приведут в порядок на федеральные деньги.