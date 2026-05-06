Полярный фронт может принести грозы в Свердловскую область

В Свердловской области синоптики предупредили жителей о возможных грозах. Все дело в полярном фронте, который может принести в центральные районы региона проливные дожди.

- С севера тропический воздух ограничен полярным фронтом, за ним, на самом севере будет несколько прохладнее. На фронте днем возможно развитие конвективных явлений. Шансы на грозы и кратковременные ливневые дожди наиболее высоки в центральных районах области, - рассказал синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Так, по словам синоптиков, пик тепла приходится на сегодняшний день, 6 мая 2026 года. В большинстве районов региона температура может превысить +25 градусов. Затем на Среднем Урале начнет постепенно холодать: сильнее всего на севере области.

На юге снижение температуры в четверг 7 мая окажется незначительным, однако в пятницу 8 мая столбики термометров покажут там более низкие показатели из-за циклона, который придет в Свердловскую область.