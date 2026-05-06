НовостиОбщество6 мая 2026 4:09

В Екатеринбурге школа №119 может переехать в новое здание

Глава Екатеринбурга дал поручения по развитию школы №119
Никита ПРИХОДЬКО
Нынешнее здание школы было построено еще в 1962 году. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел объезд Железнодорожного района. Участие в нем также приняли заместители градоначальника и депутат гордумы Александр Колесников. В рамках объезда глава города посетил школу №119 и дал поручения по ее развитию.

- По итогам инспекции глава Екатеринбурга распорядился проанализировать возможность увеличения мощности школы №119 за счет строительства второго корпуса либо возведения нового здания образовательного учреждения, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Отмечается, что нынешнее здание учреждения было построено еще в 1962 году. В 1967 году оно обзавелось пристройкой. Ремонты в школе проводятся каждый год. Так, в 2025 году в ней провели модернизацию системы пожарной сигнализации и ремонт кровли.

В скором времени в учреждении также обновят спортивный зал и раздевалки. В данный момент ведется обсуждение планов по дальнейшему развитию школы.