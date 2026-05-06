Власти Екатеринбурга намерены развивать железнодорожную станцию «ВИЗ»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе со своими заместителями и депутатом гордумы Александром Колесниковым провел объезд Железнодорожного района, в рамках которого посетил железнодорожную станцию «ВИЗ» и дал поручения по ее дальнейшему развитию.

- Алексей Орлов дал поручение проработать дальнейшие сценарии развития пространства, подчеркнув при этом, что транспортный узел на улице Ольховской крайне востребован у горожан и жителей Екатеринбургской агломерации, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что ранее на станции провели ремонт подъездных путей, а рядом с ней построили остановочные павильоны. Работы проводились за счет средств городского бюджета. В данный момент ведется обсуждение планов по развитию железнодорожной станции.