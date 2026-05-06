Больше 8 тысяч екатеринбуржцев выбрали для благоустройства Преображенский парк

В Екатеринбурге в голосовании за благоустройство парков в 2027 году приняли участие уже около 98 тысяч человек. Из них больше 8 тысяч граждан проголосовали за Преображенский парк. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 5 мая 2026 года зеленая зона официально получила данное название.

- Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее территория носила имя неофициально. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России, его площадь составляет почти 50 гектаров, - пояснили в мэрии.

В 2022 году по итогам голосования Преображенский парк подвергся масштабному обновлению: появились скамейки, качели, освещение, тропинки, а также деревья и кустарники.

В 2027 году, если территория наберет наибольшее количество голосов, на ней обустроят зоны для пешеходов, яблоневый сад, а также пирс, сцену на воде и фонтан.

Напомним, что голосование проходит до 12 июня. Всего на выбор екатеринбуржцев представлены 17 парков и скверов.