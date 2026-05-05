НовостиПолитика5 мая 2026 17:10

На Урале прокуратура помогла бойцу СВО получить статус Ветерана боевых действий

Анастасия ЛАПИНА
Дзержинский районный суд встал на сторону бойца СВО

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила помогла участнику СВО получить статус Ветерана боевых действий. Поводом для проверки стало обращение самого военнослужащего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Выяснилось, что уралец принимал участие в СВО в составе добровольческой организации, выполнявшей задачи Вооруженных Сил РФ.

- Мужчина получил ранение в виде закрытого краевого перелома внутреннего мыщелка бедренной кости. В силу положений законодательства заявитель имеет право на предоставление ему статуса «Ветеран боевых действий» и получение соответствующего удостоверения, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд с требованием признать за мужчиной право на получение удостоверения Ветерана боевых действий. Дзержинский районный суд встал на сторону бойца и обязал выдать документ в течение 30 дней с момента вступления решения в силу. Исполнение проконтролирует надзорное ведомство.