В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам

Торжественная церемония прошла 5 мая. Фото: мэрия Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга в преддверии Великой Победы, 5 мая, возложили цветы к памятнику уральским воинам-спортсменам и участникам Великой Отечественной войны. В церемонии участвовали депутаты, представители областного Минспорта, администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

- Также цветы к монументу возложили ветераны спорта, участники профессиональных спортивных клубов, спортсмены, работники сферы физической культуры и спорта, воспитанники спортивных школ Екатеринбурга, - уточнили в администрации города.

В военные годы свердловские физкультурные организации готовили бойцов по особой программе. За четыре года здесь обучили 2,5 миллиона лыжников, более 700 тысяч человек освоили рукопашный бой и свыше 200 тысяч — плавание со снаряжением. Памятник воинам-спортсменам Урала появился в Екатеринбурге в 1996 году.