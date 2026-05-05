На Урале предложили наказывать родителей юных питбайкеров

На Урале поддержали идею наказывать родителей юных питбайкеров. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области участились случаи, когда дети получают травмы во время катания на питбайках. Зачастую юные свердловчане не проходят обучения в мотошколе и колесят по обычным дорогам региона. Своим мнением о ситуации с питбайкерами - нарушителями поделился с ОТВ дублер главного детского травматолога Минздрава области Араик Петросян.

Специалист настаивает на необходимости школ, в которых бы смогли учиться катанию на питбайке.

- Прежде чем посадить ребенка на питбайк, надо его отправить в школу с опытными преподавателями. По нашей статистике, в больницы обращаются дети, которые не имеют опыта, нигде не обучались. Родители несут ответственность за то, что дети допускаются к транспортным средствам, не имея на то прав, - объяснил Араик Петросян.

Также он добавил, что одобряет практику наказания для родителей питбайкеров-нарушителей.