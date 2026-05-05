Предприниматель из Екатеринбурга продавал семена без регистрации в Госреестре

Уральское управление Россельхознадзора 4 мая объявило предостережение индивидуальному предпринимателю Фролову из Екатеринбурга. Поводом стала продажа на маркетплейсе семян, отсутствующих в Государственном реестре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В рамках мониторинга установлено, что ИП Фролов И.В. предлагает к реализации 185 сортов и гибридов пакетированных семян овощных культур (огурец, перец сладкий, томат, морковь, капуста б/к, картофель, кукуруза, лук репчатый, свекла, горох), сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, - уточнили в Россельхознадзоре.

Закон запрещает реализацию таких семян, особенно если растения входят в список культур, важных для продовольственной безопасности страны. Предпринимателю напомнили об этом требовании и предписали устранить нарушение, приведя ассортимент в соответствие с правилами семеноводства.