На Среднем Урале казаков хотят привлечь для патрулирования лесов

Казачьи общества будут помогать в охране общественного порядка, следить за молодежью. Кроме того, им предстоит патрулировать леса. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Отдельное внимание уделили их сотрудничеству с МЧС России. Также рассмотрели возможность помощи казаков в охране лесов и природоохранных мероприятиях, - сказано в сообщении.

В качестве успешного примера работы назвали дружинников «Казачьего патруля» станицы «Сухоложская». Казаки вместе с силовиками патрулируют улицы, а также участвуют в рейдах. Дружина помогает следить за порядком и во время массовых мероприятий, которые проводят в Сухом Логу и его окрестностях.