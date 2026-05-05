НовостиОбщество5 мая 2026 15:40

На Среднем Урале казаков хотят привлечь для патрулирования лесов

Маргарита РАЗУМОВА
Казаки будут заниматься охраной природы на Урале

Казачьи общества будут помогать в охране общественного порядка, следить за молодежью. Кроме того, им предстоит патрулировать леса. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Отдельное внимание уделили их сотрудничеству с МЧС России. Также рассмотрели возможность помощи казаков в охране лесов и природоохранных мероприятиях, - сказано в сообщении.

В качестве успешного примера работы назвали дружинников «Казачьего патруля» станицы «Сухоложская». Казаки вместе с силовиками патрулируют улицы, а также участвуют в рейдах. Дружина помогает следить за порядком и во время массовых мероприятий, которые проводят в Сухом Логу и его окрестностях.