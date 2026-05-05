Детскую поликлинику в Нижнем Тагиле отремонтировали за 83 миллиона рублей

На ремонт объекта было направлено более 83 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики региона

В Нижнем Тагиле 5 мая заработала обновленная детская поликлиника на улице Карла Маркса, 36. К ней прикреплены почти 6,4 тысячи детей, а всего помощь здесь получают более 7,5 тысяч юных горожан. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- В Свердловской области идет системная работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Мы строим новые больницы и поликлиники, ремонтируем и оснащаем уже существующие в разных территориях региона, - отметил глава региона Денис Паслер.

Здание площадью более 1500 квадратных метров, построенное в 1937 году, прошло через масштабный капремонт. В ходе работ провели перепланировку, заменили деревянные перекрытия и кровлю, усилили кирпичную кладку, обновили фасад с архитектурной подсветкой, окна, двери и все инженерные системы. Внутри оборудовали открытую регистратуру, санитарную комнату для маломобильных посетителей, установили электронное табло с расписанием и терминалы для записи. У входа смонтировали пандус и обустроили колясочную.

На ремонт объекта было направлено более 83 миллионов рублей, из них 57 миллионов — средства федерального бюджета. Еще свыше 13 миллионов потратили на закупку медицинского оборудования и мебели.