Суд досрочно открыл столовую школы №8 в Полевском после массового отравления

Столовая во втором корпусе школы №8 снова работает

Полевской городской суд удовлетворил ходатайство «Комбината общественного питания» и досрочно снял запрет на работу столовой школы №8. Решение вступило в силу 5 мая в 17:15. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Напомним, в конце апреля ученики начальных классов начали жаловаться на недомогание. Проверка Роспотребнадзора вскрыла грубые нарушения на пищеблоке. 29 апреля суд закрыл столовую на 15 суток. Комбинат признал ошибки, оперативно все исправил и уже 30 апреля подал прошение о досрочном возобновлении работы.

Сотрудник Роспотребнадзора провел выездную проверку.

- Выявленные ранее нарушения санитарно-эпидемиологических требований, повлекшие вспышку кишечной инфекции среди учащихся начальных классов, были полностью устранены, - уточнили в региональных судах.

Таким образом, столовая во втором корпусе школы №8 снова работает. Постановление еще может быть обжаловано в течение 10 суток.