На Урале рассылают фейковые буклеты якобы от лица ФСБ

В Сети появился фейк, якобы созданный уральскими силовиками. Фото: Антитеррористическая комиссия Свердловской области

В Свердловской области в интернете были обнаружены фейковые буклеты, которые якобы созданы ФСБ. Их сгенерировали с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия региона.

- Провокация совершена в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне с целю подрыва общественного доверия к работе правоохранителей. В том числе для психологического давления на свердловчан, - объяснили в ведомстве.

Уральцам напоминают, что такие фейковые сообщения не имеют никакого отношения к Антитеррористической комиссии Свердловской области.

Также в ведомстве напомнили, что недостоверную информацию не нужно тиражировать в мессенджерах и соцсетях.