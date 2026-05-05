В Верхней Пышме мужчина угрожал двум девочкам

Следователи Верхней Пышмы завели уголовное дело на 38-летнего мужчину. Его подозревают в том, что он угрожал двум юным свердловчанкам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Дело заведено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения».

- Как полагает следствие, подозреваемый был в многоквартирном доме на улице Огнеупорщиков в городе Верхней Пышме. Он совершил инкриминируемое ему деяние, в частности угрожал применением насилия малолетним девочкам, - рассказали в ведомстве.

Прочие обстоятельства не разглашаются в интересах следствия. Известно, что девочки проживают в одной из квартир дома.

Следственный отдел по Верхней Пышме выясняет все обстоятельства произошедшего. Также сотрудникам предстоит собрать и закрепить доказательства по делу.