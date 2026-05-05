Десять свердловчан попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит

В Свердловской области с начала сезона 3,1 тысячи человек пострадали от присасывания клещей. Этот показатель оказался в 1, 3 раза ниже уровня среднего многолетнего значения. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

- С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировали 10 человек. Еще у 13 пациентов подозревают клещевой боррелиоз, - сказано в сообщении.

Специалисты лабораторий исследовали 820 клещей. Как оказалось, возбудители клещевого энцефалита были в 0,7% проб. Лайм-боррелиоз подтвердился в 35,8% пробах. Моноцитарный эрлихиоз - 2,2%. И еще 0,8% проб подтвердили гранулоцитарный анаплазмоз. На территории Свердловской области обработали около 3000 гектар от клещей.

Уральцам напоминают о мерах защиты на природе. Не забывайте носить закрытую одежду, а также использовать репелленты.