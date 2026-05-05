В Екатеринбурге трех человек осудят за убийство и разбой 23-летней давности

В Екатеринбурге двое мужчин и женщина предстанут перед судом за убийство и разбойное нападение, совершенное еще в 2003 году. Об этом сообщают представители свердловских ведомств СКР и МВД.

Как полагает следствие, 27 мая 2003 года обвиняемые были в квартире, расположенной в Кировском районе Екатеринбурга. Они обманом заманили туда знакомую женщину, чтобы ограбить. Бандиты потребовали у женщины ее драгоценности, но она отказалась. Затем ее ожесточенно избили.

- От травм женщина скончалась в квартире ночью 28 мая 2003 года. Добычей преступников стали находившиеся ювелирные изделия жертвы стоимостью более 160 тысяч рублей. С целью сокрытия причастности обвиняемые расчленили тело потерпевшей и разбросали фрагменты в Екатеринбурге, - рассказали в Следственном комитете Свердловской области.

Останки убитой и расчлененной женщины в мае – июне 2003 года нашли местные жители. Они обратись к силовикам. Личность убитой женщины установили. Восстановить детали преступления смогли следователи, криминалисты, оперативники.

- Все трое - уроженцы столицы Среднего Урала, двое из них ранее судимые. Задержания проводились одновременно в Екатеринбурге, Самаре и Московской области. Фигуранты были удивлены, когда за ними явились екатеринбургские оперативники. Один из задержанных предположил, что полиции стали известны его «грехи», связанные с совершенными им ранее квартирными кражами, - рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Также он добавил, что правоохранители продолжают раскрывать давние преступления. Это обеспечивает принцип неотвратимости наказания, а также восстанавливает справедливость.