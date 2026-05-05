Погрузка на Свердловской железной дороге составила 10,3 млн тонн в апреле

Погрузка на Свердловской магистрали в апреле 2026 года, по оперативной информации, составила 10,3 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за апрель 2026 года составил 16,4 млрд тарифных тонно-км (-5,6% к апрелю 2025 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии 20,1 млрд тонно-км (-5,7%).

Погрузка на СвЖД в январе – апреле 2026 года, по оперативным данным, составила 38,6 млн тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, погружено:

нефти и нефтепродуктов – 12,1 млн тонн (+3% к январю – апрелю 2025 года);

химических и минеральных удобрений – 6,7 млн тонн (+5%);

строительных грузов – 6,4 млн тонн (-7,7%);

руды железной и марганцевой – 2,8 млн тонн (-19,1%);

черных металлов – 2 млн тонн (-27,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,7 млн тонн (+2,6%);

руды цветной и серного сырья – 1,3 млн тонн (-10,7%);

химикатов и соды – 0,9 млн тонн (-14,6%);

цемента – 0,8 млн тонн (-0,2%);

кокса – 0,6 млн тонн (-18,6%);

лесных грузов – 0,5 млн тонн (-24,4%);

зерна – 173 тыс. тонн (+15,1%).

Грузооборот в январе – апреле 2026 года составил 60,7 млрд тарифных тонно-км (-11,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 76,1 млрд тонно-км (-11,2%).

В целом, по оперативной информации, на сети ОАО «Российские железные дороги» в апреле 2026 года погрузка составила 94,7 млн тонн, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за апрель 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,1% и составил 261,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь – апрель 2026 года, по оперативным данным, составила 363,7 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в январе – апреле 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 813,3 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 1 трлн 5,1 млрд тонно-км.