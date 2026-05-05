На Урале суд признал отца погибшего на СВО бойца недостойным наследником

Суд лишил отца погибшего на СВО бойца всех выплат и признал недостойным наследником

В Каменске-Уральском вдова бойца, погибшего в зоне спецоперации, была вынуждена обратиться в суд. Она потребовала признать отца военнослужащего недостойным наследником, а также лишить всех выплат за его гибель. Свердловчанка настаивала на том, чтобы взыскать с него уже полученные соцвыплаты. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Как выяснилось, родители погибшего бойца развелись, когда ему было всего пять лет. Затем родной отец не поддерживал своего ребенка, не попытался помириться. К тому же, не помогал ему финансово. Воспитанием занималась фактически бабушка по материнской линии.

- Отец также не пришел на похороны погибшего сына. Изучив материалы дела, заслушав представителя истицы и свидетелей, суд пришел к выводу об обоснованности требований. В решении отмечено, что право родителя на получение пособий, основанное лишь на факте родства, не является абсолютным, - пояснили в инстанции.

Закон позволят лишить прав взрослого, который в свое время не выполнял родительские обязанности.

По итогу суд лишил мужчину боевых выплат за сына. Уже полученные им деньги будут взысканы в пользу вдовы. Решение еще не вступило в законную силу.