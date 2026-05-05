Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 10:55

В Свердловской области 12 культурных проектов получат почти 40 миллионов рублей

Свердловские культурные проекты получат господдержку
Никита ПРИХОДЬКО
На реализацию культурных проектов направят почти 40 миллионов рублей

На реализацию культурных проектов направят почти 40 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 12 проектов получат господдержку от Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию программ в сфере культуры и искусства выделят почти 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Среди поддержанных инициатив – серия краеведческо-гастрономических фильмов «Можно!» с Можаевым, документальный сериал «Казачество Урала», шоукейс-фестиваль «Н/О» 2027, проект «Бажов: садись-ка лучше за стол», фестивали народной культуры и локальной идентичности, - рассказали в Департаменте.

Самый большой грант в размере около 12 миллионов рублей получил проект «Продюсер города на миллиард», организатором которого является Агентство развития Сысерти. В рамках программы участники смогут пройти обучение и реализовать собственные инициативы, направленные на преобразование малых городов.

Напомним, что недавно ПФКИ отказал в гранте на проведение фестиваля «Коляда-Plays».