В Свердловской области 12 культурных проектов получат почти 40 миллионов рублей

На реализацию культурных проектов направят почти 40 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 12 проектов получат господдержку от Президентского фонда культурных инициатив. На реализацию программ в сфере культуры и искусства выделят почти 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Среди поддержанных инициатив – серия краеведческо-гастрономических фильмов «Можно!» с Можаевым, документальный сериал «Казачество Урала», шоукейс-фестиваль «Н/О» 2027, проект «Бажов: садись-ка лучше за стол», фестивали народной культуры и локальной идентичности, - рассказали в Департаменте.

Самый большой грант в размере около 12 миллионов рублей получил проект «Продюсер города на миллиард», организатором которого является Агентство развития Сысерти. В рамках программы участники смогут пройти обучение и реализовать собственные инициативы, направленные на преобразование малых городов.

Напомним, что недавно ПФКИ отказал в гранте на проведение фестиваля «Коляда-Plays».