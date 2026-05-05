Двух свердловчанок будут судить за мошенничество при получении соцвыплаты

В Свердловской области двух женщин обвиняют в хищении больше 1,1 миллиона рублей при получении социальной выплаты. Все началось в июле 2023 года, когда жительнице Краснодара выдали жилищный сертификат на сумму более 2,9 миллионов на покупку жилья.

- После чего она обратилась к родственнице, проживающей в Верхней Салде, с просьбой оказать содействие в поиске и приобретении жилого помещения в городе. При этом женщина оформила на родственницу доверенность на представление ее интересов при приобретении недвижимости, - пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Однако у женщины появился план по хищению выделенных сестре денег. Она вступила в преступный сговор с работницей агентства недвижимости. Вместе женщины нашли трехкомнатную квартиру за 1,7 миллиона рублей. Однако в договоре сделки они указали, что жилье стоит якобы 2,9 миллиона.

Так, продавец жилья, после того как получил на свой счет деньги от Фонда жилищного строительства, остаток в размере 1,1 миллиона рублей передал жительнице Верхней Салды.

Теперь ее и агента по недвижимости обвиняют по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, в крупном размере». Уголовное дело направили в Кировский районный суд Екатеринбурга на рассмотрение.